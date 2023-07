Salernitana, Pirola: “Un onore essere stato riscattato, dimostrerò il mio valore”

Lorenzo Pirola è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dei granata a Rivisondoli, dichiarando: “Essere stato riscattato è stato un onore, un piacere e una responsabilità. Ho avuto la fortuna di trovare una società che crede in me e sono molto contento di rimanere a Salerno. Voglio dimostrare di valere lo sforzo del club”.

Poi ha concluso: “È stata un’estate particolare perché c’è stato l’Europeo e le vacanze ristrette ma mi sento bene fisicamente e sono sicuro che per la fine del ritiro sarò al pari degli altri. Ho ancora molto da migliorare sia nei miei punti di forza che nei punti deboli. Mi ritengo fortunato di essere allenato da mister Sousa e mi metto a disposizione per crescere”.