Mondiali femminili, Beccari: “Giorno indimenticabile. Spero sia l’inizio di un lungo percorso”

“È stato un giorno indimenticabile per me, ma anche per tutta la squadra. E’ stato un successo molto importante, non è stato facile dal punto di vista tattico perché loro erano disposte bene in campo e all’inizio c’era anche un po’ di tensione, poi ci siamo sciolte e siamo riuscite a imporre il nostro gioco”, sono state queste le prime dichiarazioni di Chiara Beccari, che ieri contro l’Argentina è diventata insieme a Giulia Dragoni la calciatrice più giovane a giocare da titolare con l’Italia nella fase finale del torneo iridato.

“Ho fatto fatica ad addormentarmi la sera, avevo molti pensieri, emozioni e tanta felicità. Ho ricevuto tanti messaggi da persone che mi hanno sempre seguita e sostenuta, sono contenta di aver potuto condividere con loro la mia gioia. Alla fine è andato tutto bene. Spero sia solo l’inizio di un lungo percorso, sia in questo Mondiale che in generale. Vogliamo dare il massimo nelle prossime due partite per proseguire nel migliore dei modi il nostro cammino. Ci teniamo molto”, ha concluso.