Wta Amburgo 2023: Paolini fuori al primo turno, passa Saville in due set

Jasmine Paolini esce subito di scena nel Wta 250 di Amburgo. L’azzurra perde 6-0 7-6(3) contro la numero 225 del mondo Saville in un’ora e mezza di gioco. La numero 47 del ranking Wta paga un primo set totalmente insufficiente dove perde tre volte la battuta. Nel secondo parziale Paolini entra in partita, ma perde il tie break 7-3 con troppi errori nei punti più importanti. Torna al successo nel circuito Wta Saville che, a causa di infortuni e problemi fisici, in questa stagione aveva giocato solo due partite. La vittoria arriva nella sua terza partita dopo quasi un anno nei quarti di finale a Grandby contro Wang. L’australiana avanza al secondo turno dove affronterà Korpatsch, che ha battuto al terzo set Carle.

Primo set difficilissimo per Paolini, che non entra in campo e subisce un pesante 6-0. L’azzurra perde tre volte il servizio e prende un bagel in soli 26 minuti di gioco. La numer o47 del ranking serve un buon numero di prime, 70%, ma vince solo il 29% di punti sulla propria battuta. Parziale impietoso di 27 punti a 13 a favore di Saville. Nel secondo set Paolini salva palle break in apertura e subisce break nel terzo game. Sul 3-2 l’australiana ha un piccolo passaggio a vuoto e perde per la prima volta il servizio nel corso del match, ma Paolini le da una mano e torna sotto di un break nel game successivo. Saville si trova a servire per il match sul 5-4, ma la tensione le gioca un brutto scherzo e perde la battuta a 0. L’azzurra sembra essere in grado di ribaltare l’inerzia dell’incontro e invece si butta via con due errori e un doppio fallo consentendo all’australiana di servire per la seconda volta per chiudere i conti sul 6-5. Saville trema anche alla seconda occasione con Paolini che riesce a portare il set al tie break. Tie break dove l’australiana dimostra di essere la più informa delle due e chiude i conti vincendo 6-0 7-6(3) in un’ora e mezza di gioco.