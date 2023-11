Highlights e gol Manchester City-Bournemouth 6-1, Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 13

Il video con gli highlights e i gol di Manchester City-Bournemouth, sfida valevole per l’undicesima giornata di Premier League. Terzo successo consecutivo per gli uomini di Guardiola che tornano momentaneamente in testa alla classifica del campionato. Match che si decide sostanzialmente nel primo tempo, con i Citizens avanti di tre reti dopo 37′ di gioco e poi in grado di dilagare anche nella seconda frazione. La squadra ospite resta nei bassifondi della classifica a quota 7 punti.