Salernitana-Napoli, infortunio muscolare per Gyomber: esce dopo soli quindici minuti

Tegola per Davide Nicola. Nel corso del primo tempo di Salernitana-Napoli, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, il difensore Gyomber ha subito un infortunio muscolare al flessore della coscia destra ed ha immediatamente chiesto il cambio. Dolorante lo slovacco si è accasciato a terra, al suo posto Nicola ha mandato in campo Lovato. Nelle prossime ore gli esami strumentali chiariranno l’entità dell’infortunio del difensore granata.