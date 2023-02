Bundesliga 2022/2023, frena il Friburgo: 1-1 nella gara interna con il Leverkusen

Termina 1-1 il match di Bundesliga tra Friburgo e Bayer Leverkusen, con i padroni di casa che frenano nella – a dire il vero, già complessa – corsa scudetto e non proseguono la striscia di due successi di fila ottenuti contro Stoccarda e Bochum. I prossimi avversari della Juventus in Europa League sono ora quinti con 41 punti e si trovano a -5 dalla vetta occupata dal Borussia Dortmund. Il principale rammarico sta nell’essere passati in vantaggio, al 29′, grazie all’italiano Vincenzo Grigo, prima di subire il ritorno del Bayer Leverkusen e la rete del pareggio, segnata al 67′ da Sardar Azmoun. La compagine ospite reagisce, così, dopo il ko interno incassato dal Mainz la scorsa settimana e sale a quota 28, 11esimi nella graduatoria.