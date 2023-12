Salernitana-Milan 2-2, Pioli: “Per tutte le occasioni create dovevamo segnare almeno cinque gol”

“È una prestazione che lascia rimpianti. Abbiamo commesso delle disattenzioni che non possiamo permetterci, non è la prestazione che volevamo. Ci vuole più attenzione, ci vuole più intensità, tante cose che stiamo pagando a caro prezzo e che ci tolgono tanti punti in classifica”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, dopo il deludente pareggio in casa della Salernitana: “L’unica cosa positiva è che abbiamo pareggiato, con le occasioni che abbiamo creato potevamo segnare quattro o cinque gol. Poi prendi un gol con un giocatore per terra, con un tiro simile, non è facile. La cosa positiva è averci provato fino alla fine, non dovevamo permettere alla Salernitana di andare in vantaggio. Controllare la partita non vuol dire gestire la palla indietro, significa continuare ad essere pericolosi. Purtroppo non ci riusciamo, è un limite importante”.

E sugli infortuni infiniti: “Onestamente sono tanti infortuni, Tomori stava giocando tanto e stava molto bene. E’ un problema al quale dobbiamo rimediare in tempi brevi, adesso siamo in difficoltà”.