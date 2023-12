Monza-Fiorentina 0-1, Kouame: “Tre punti d’oro, dobbiamo continuare così”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della sua Fiorentina sul campo del Monza, Christian Kouame ha dichiarato: “Ci tenevamo a festeggiare al meglio il Natale con le nostre famiglie in modo da ricaricarci per l’ultima di campionato. E’ bello essere attaccati ai primi quattro posti, dobbiamo continuare così. Sarebbe stato belle segnare anche il secondo gol, ma ci portiamo a casa tre punti d’oro. Anche quando non segno, io cerco sempre di aiutare la squadra“.