Salernitana-Milan, Kastanos: “Potevamo vincere, è un peccato”

“È un peccato prendere gol negli ultimi minuti, ma abbiamo guadagnato un punto, andiamo avanti. Potevamo vincere, ora guardiamo avanti. Ora il 30 abbiamo un’altra finale da giocare”. Lo ha dichiarato il centrocampista della Salernitana Grigoris Kastanos, ai microfoni di Dazn, dopo il 2-2 interno contro il Milan. Per il trequartista granata un gol e un assist in quattordici partite in questa stagione. “Sono soddisfatto ma sarei stato più contento con la vittoria”, ha concluso il giocatore ex Juventus.