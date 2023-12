Salernitana-Milan 2-2, Inzaghi: “C’è rammarico per il pari, avremmo meritato il successo”

Pippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match Salernitana-Milan, valevole per il 17° turno di Serie A 2023/2024: “C’è rammarico per il pareggio e questo dice tutto. Tra Bergamo e oggi abbiamo tenuto testa a due delle squadre più forti d’Europa. Avremmo meritato la vittoria per spirito e voglia, ma dovevamo chiuderla. Ce la possiamo giocare con tutti se siamo questi“.

Inzaghi ha poi aggiunto: “Sono arrivato da poco, ma la squadra mi ha seguito fin dal primo giorno. Da Bergamo ho visto lo spirito giusto e stasera dovevamo giocarcela contro il Milan per poi fare bene quando andremo a giocare con squadre alla nostra altezza. Ci tengo a fare un applauso alla vecchia guardia, da Fazio a Candreva passando per Mazzocchi: sono un esempio per i giovani, che possono imparare da loro“.

Sul mercato di gennaio, invece: “Ora pensiamo alla partita importantissima contro il Verona, poi ci siederemo al tavolino e si vedrà. Parlerò con la società, voglio ripagare la fiducia“. Infine, sul ritorno di Walter Sabatini: “Non ci siamo ancora sentiti. Quando va via qualcuno dispiace sempre ma sappiamo tutti cosa ha fatto qui a Salerno e lo attendiamo a braccia aperte“.