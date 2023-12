Milan: 30 infortuni in quattro mesi, colpiti 21 giocatori su 27

E’ un vero e proprio dramma infortuni in casa Milan. E’ il tema di questi quattro mesi di stagione tra mille saliscendi per i rossoneri, che con Tomori andato ko adesso fanno i conti con qualcosa come 30 infortuni in diciassette giornate di Serie A e sei di Champions League. Più di un infortunio serio a partita, e il dato più allarmante è che sono ben 21 i giocatori colpiti sui 27 in rosa, alcuni più volte. Tomori è l’ultimo titolare “caduto” sul campo sull’altare di una preparazione fisica evidentemente inadeguata: tra i titolari acclarati, restano appena Giroud e Reijnders come unici giocatori a non aver rimediato un problema fisico fin qui, e sono comunque sei in tutto considerando anche i meno utilizzati.