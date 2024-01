Salernitana-Juventus, McKennie ammonito: era diffidato, salterà il Sassuolo

Tegola per Massimiliano Allegri in vista di Juventus-Sassuolo. Nel corso della sfida contro la Salernitana, Weston McKennie è stato ammonito per un fallo tattico con trattenuta prolungata su Candreva. Il giallo è giusto ma è pesante per il centrocampista americano, visto che era diffidato e sarà pertanto squalificato in vista del prossimo turno, vale a dire lo scontro di martedì 16 gennaio contro i neroverdi allo Stadium.