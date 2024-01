FA Cup 2023/2024, Liverpool avanti con l’autogol di Kiwior e la rete di Diaz: Arsenal battuto 2-0

Il Liverpool batte 2-0 l’Arsenal all’Emirates Stadium e supera il terzo turno di FA Cup. Prevale il cinismo dei reds a Londra, dove i Gunners al contrario sprecano la prima occasione del match al 10′. Un errore in uscita dal basso favorisce Haavertz che si presenta a tu per tu col portiere ma sceglie di scaricare per Saka, anticipato all’ultimo. La palla finisce sui piedi di Odegaard che calcia a colpisce la traversa. I Gunners controllano il possesso e si affacciano più volte dalle parti di Alisson. Le due squadre però vanno all’intervallo sullo 0-0. Al 59′ c’è spazio per Jota e Gravenberch, mentre Arteta risponde con l’ingresso di Martinelli. Solo un episodio sembra poter sbloccare il match. E l’episodio condanna l’Arsenal all’80’. Alexander Arnold si incarica di un calcio di punizione dalla sinistra: il cross è deviato di testa da Kiwior che inganna Rasmdale e firma l’autogol dell’1-0. L’Arsenal si sbilancia alla ricerca del pareggio e al 95′ subisce anche il 2-0. Jota guida la ripartenza e allarga per Luis Diaz che controlla col mancino e scarica il tiro sotto la traversa. L’Arsenal ha vinto una sola delle ultime sette partite in tutte le competizioni, perdendo le ultime tre. Si tratta del minor numero di vittorie in un ciclo di sette gare sotto Mikel Arteta. Per il Liverpool il sorteggio del quarto turno si terrà l’8 gennaio 2024.