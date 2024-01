Torino, Cairo: “Grande vittoria contro il Napoli. Ora dobbiamo dare continuità”

E’ un grandissimo momento in casa Torino. I granata hanno battutto e bene il Napoli di Mazzarri, mandando segnali importanti per il sogno/obiettivo dell’Europa. Il presidente Cairo, nel post partita ai microfoni della stampa ha parlato della prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando la sua soddisfazione.

Cairo: “E’ stata una bella vittoria, si vedeva che avevamo in mano la partita: abbiamo un punto in più dell’anno scorso, è un bel messaggio ma dobbiamo dare continuità. La classifica è corta ed è tutto ravvicinato, ora troveremo un Genoa in forma e il nostro obiettivo è continuare così dopo questa bella vittoria“.