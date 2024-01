Salernitana-Juventus 1-2, Milan: “Arrabbiati per episodi arbitrali che ci hanno penalizzati”

“Siamo soddisfatti della squadra, mister Inzaghi interpreta lo spirito della società, siamo molto arrabbiati per alcuni episodi dubbi per cui ci teniamo molto penalizzati. Questi nulla toglie alla Juve, a cui vanno i nostri complimenti ma già da domani mattina chiederemo spiegazioni ai tavoli giusti”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, che ha parlato al posto dell’allenatore Pippo Inzaghi dopo la sconfitta contro la Juventus, contestando gli episodi arbitrali: “Ora lasciamo sbollire un po’ di rabbia e di amarezza, ci prenderemo il giusto tempo per iniziare a puntare un po’ i piedi. Il ritorno di Sabatini? E’ importante, abbiamo tutti il ricordo dell’instant team per la salvezza. Sta lavorando in maniera incessante per rinforzare la squadra, ci auguriamo che ci saranno i primi frutti a stretto giro. Nella salvezza noi ci crediamo moltissimi, la squadra è uscita tra gli applausi per la prestazione. La classifica è molto corta, le partite sono tante e lavoreremo pancia a terra per ottenerla in tutti i modi”, ha concluso a Dazn.