Unionistas-Villarreal interrotta: problemi impianto illuminazione stadio

Unionistas-Villarreal, sfida valida per i sedicesimi di Copa del Rey, è stata sospesa e interrotta a causa di un malfunzionamento dell’impianto dell’illuminazione del piccolo stadio della formazione di casa, che milita nella terza divisione iberica. L’arbitro non ha potuto far altro che spedire le squadre negli spogliatoi essendo quasi calate le tenebre sul terreno di gioco, quando il punteggio recita 1-1 nel secondo tempo.