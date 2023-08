Salernitana, Jovane Cabral: “Penso che faremo bene. Sono felice”

La Salernitana accoglie Jovane Cabral, attaccante in arrivo dallo Sporting Clube de Portugal con la formula del prestito con diritto di riscatto. “Sono molto felice di essere qui. Ho già seguito la squadra nello scorso campionato e credo che la società stia creando una buona squadra e penso che quest’anno disputeremo un buon campionato”, ha spiegato l’ex Lazio ai canali ufficiali del club granata. “La Serie A è un gran bel campionato, credo che sia un campionato molto competitivo e che il mio stile di gioco si abbini perfettamente a questo campionato – spiega -, perciò farò del mio meglio per raggiungere i nostri obiettivi. Voglio ringraziare il Direttore e il Mister per aver creduto in me e per avermi concesso questa opportunità. Spero che tutti i tifosi della Salernitana siano felici del mio arrivo, per loro farò del mio meglio”. Cabral aggiunge: “Ho visto la gara contro la Roma e credo che abbiamo disputato una grande partita. Non siamo riusciti a vincere, ma abbiamo disputata un grandissimo primo tempo e un ottimo secondo tempo ma era la prima partita, perciò penso che si possa migliorare ancora e credo che tutta la squadra migliorerà ancora di più”.