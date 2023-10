Romelu Lukaku: “Se parlassi dell’estate, vi scioccherei. Grazie a Nainggolan per aver chiamato la Roma”

“La maggior parte delle persone in sala mi conoscono. Sapete che non mi piace girare intorno al tema. Parlerò in futuro, ma se dicessi davvero come è andata l’estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati. C’erano momenti in cui potevo davvero esplodere, cinque anni fa probabilmente avrei fatto anche quello. Ora mi sono concentrato su quello che so fare meglio: giocare a calcio. Ho lavorato duro tutta l’estate. Devo ringraziare anche Radja Nainggolan per aver contattato la Roma”. Lo ha detto l’attaccante giallorosso e del Belgio, Romelu Lukaku in conferenza stampa durante il ritiro della sua nazionale. “Sapevo perfettamente cosa sarebbe successo quest’estate – aggiunge -. C’erano alcuni club in cui certamente non sarei andato. In definitiva, devi anche valutare ciò che è accaduto nel campo del calcio e personale negli ultimi anni e ho fatto la mia scelta al riguardo”.

Sull’interesse dell’Al Hilal: “Sono stato onorato, ma dopo i contatti non ero del tutto convinto. Sono il club più grande del Medio Oriente e il campionato lì diventerà uno dei più grandi al mondo, ma non volevo ancora andarmene dall’Europa”, aggiunge Big Rom, che sul Ct Domenico Tedesco dice: “È molto diretto e sa quello che vuole. Anche il gruppo lavora duro, quindi le cose stanno andando abbastanza bene con il nuovo allenatore della Nazionale”. Lukaku torna anche sulla sua prestazione nella finale di Champions League: “Ero un po’ a disagio per quello che è avvenuto, ma non ero del tutto con la testa per quello che era successo i giorni prima. Ne parlerò più avanti”, riporta il quotidiano belga HLN.