Salernitana-Inter, prosegue il momento no di Lukaku: clamorosa traversa da due passi (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 51

Prosegue il momento no di Romelu Lukaku con la maglia dell’Inter. L’attaccante belga, infatti, dopo i clamorosi errori compiuti nelle ultime partite, si è visto protagonista di un nuovo clamoroso episodio nel match dell’Arechi contro la Salernitana, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo il numero 90 nerazzurri ha anticipato tutti colpendo il pallone di testa a due passi dalla porta, ma ha colpito incredibilmente la traversa. Nel proseguo dell’azione ci ha poi pensato Guillermo Ochoa a salvare i suoi dal raddoppio dell’Inter, tenendo in partita i granata. Per Lukaku, dunque, continua il brutto momento in nerazzurro che potrebbe spezzare soltanto trovando una certa continuità a livello realizzativo. Ecco il video dell’errore del centravanti belga.

https://streamable.com/deeg16