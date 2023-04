Lazio, Immobile titolare: Sarri vuole sfatare il tabù Juve

La Lazio è pronta a sfidare la Juventus. Sarri, mai vincente contro la sua ex squadra da quando ha lasciato la panchina bianconera, ha sciolto gli ultimi dubbi: il tecnico è pronto a lanciare Immobile dal 1′ con Felipe Anderson che, per il secondo giorno consecutivo, si è mosso sulla fascia destra con Zaccagni a sinistra. In mediana rimane ancora vivo il ballottaggio tra Cataldi e Vecino, con il primo favorito, mentre le altre sembrano tutte assegnate a partire dai due che si muoveranno in mediana, ossia Milinkovic-Savic e Luis Alberto, mentre in difesa, a proteggere Provedel ci saranno Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj. Proprio il terzino ha parlato sui canali ufficiali del club sottolineando come i biancocelesti siano “in un momento positivo, dobbiamo cercare di sfruttarlo per prenderci una vittoria che sarebbe molto importante per la nostra classifica. In settimana abbiamo preparato questa partita nel dettaglio, purtroppo negli ultimi due anni siamo mai riusciti a batterli. Dovremo dare qualcosa in più rispetto alle ultime sfide contro di loro”, le sue parole prima della sfida ai bianconeri.