Roma, Belotti titolare a Torino. Dybala-Pellegrini dietro al ‘Gallo’

Dopo la vittoria contro la Sampdoria, la Roma sbarca a Torino con la precisa intenzione di continuare sulla strada intrapresa. Mourinho, imbattuto contro i granata con tre successi e due pareggi nelle cinque precedenti sfide, ritrova la difesa titolare con Ibanez e Mancini che affiancheranno Smalling davanti a Rui Patricio. La prima novità è in mediana con Cristante – che prenderà il posto di Matic – insieme a Wijnaldum mentre sugli esterni si muoveranno Zalewski e Spinazzola.

Pellegrini e Dybala, con l’argentino che è il giocatore che ha segnato più gol ai granata con cinque reti, si muoveranno dietro Belotti, che ha vinto il ballottaggio con Abraham e si appresta a sfidare la sua ex. Una sfida particolare per l’attaccante, ancora a secco di reti in questo campionato e pronto a mettersi alle spalle la sfida d’andata quando sbagliò un rigore. Dopo 251 presenze e 113 reti complessive in maglia granata, per Belotti il Torino potrebbe rappresentare quindi un nuovo inizio: è questa la speranza di Mourinho che, proprio nella sfida più importante per l’attaccante, è pronto a scegliere il Gallo per chiudere il cerchio e continuare a sognare quella Champions che a Roma, sponda giallorossa, manca dalla stagione 2018/19.