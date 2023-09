Paralimpiadi Parigi 2024, atleti russi ammessi sotto lo status di neutrali

Gli atleti russi saranno ammessi alle Paralimpiadi di Parigi 2024, ma potranno gareggiare soltanto sotto lo status di neutrali. A stabilirlo è stata l’assemblea generale del Comitato paralimpico internazionale (IPC) a Manama, in Bahrain. La mozione per una sospensione totale della Russia era stata bocciata da 74 votanti contro i 65 favorevoli (13 astenuti), mentre quella per la sospensione parziale ha ottenuto 90 sì e 56 no (6 astenuti).

I componenti del Comitato paralimpico russo, dunque, rimangono sospesi per altri due anni, ma avranno la possibilità di partecipare agli eventi sotto l’egida dell’IPC a titolo individuale e come neutrali, rispettando le condizioni di partecipazione fissate dal Board IPC. Per la Russia resta in vigore il divieto di organizzare qualsiasi evento paralimpico internazionale. Il Comitato paralimpico russo potrà presentare ricorso alla Corte d’appello indipendente dell’IPC: qualora il ricorso non venisse accolto, la sospensione decisa oggi resterà in vigore fino all’assemblea generale del 2025.