Salernitana-Inter, incredibile gol di Candreva: il tiro-cross inganna Onana (VIDEO)

Clamoroso all’Arechi. La Salernitana, impegnata nel match contro l’Inter valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, acciuffa il pareggio sull’1-1 a pochi minuti dalla fine con un incredibile gol dell’ex Antonio Candreva. L’esterno d’attacco granata, infatti, giunto a limite dell’area sulla corsia di destra ha lasciato partire un cross mal calibrato che si è trasformato in un tiro verso la porta che ha ingannato Andrà Onana. Il portiere nerazzurro era leggermente fuori dai pali, ma non poteva aspettarsi che una simile traietottoria dal traversone di Candreva. L’ex di turno, dunque, si conferma una sentenza e regala un prezioso punto ai suoi, mentre l’Inter resta ancora a secco di vittorie.

LA REAZIONE DI TRAMONTANA