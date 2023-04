Masters 1000 Montecarlo 2023: programma, orari e ordine di gioco qualificazioni sabato 8 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Masters 1000 di Montecarlo della giornata di sabato 8 aprile. Si inizia con il tabellone di qualificazione, con Luca Nardi impegnato sul campo centrale contro il francese e testa di serie numero quattro Constantin Lestienne. I primi quattro giocatori del seeding saranno tutti in scena sul campo principale, mentre sul secondo in ordine d’importanza giocherà Giulio Zeppieri, che alle ore 11:00 sfiderà Fucsovics. Di seguito il programma completo.

COURT RAINIER III

Ore 11:00 – (1) Ruusuvuori vs (WC) Nys

a seguire – (4) Lestienne vs Nardi

a seguire – (3) Barrere vs (WC) Paire

a seguire – (2) Mannarino vs (ALT) Gakhov

COURT DES PRINCES

Ore 11:00 – (6) Fucsovics vs Zeppieri

a seguire – (7) Ivashka vs Gaston

a seguire – (WC) Catarina vs (9) Humbert

a seguire – (5) Lajovic vs (ALT) Sousa

COURT 2

Ore 11:00 – Safiullin vs (8) Krajinovic

a seguire – Balazs vs (12) Van Assche

a seguire – (ALT) Kopriva vs (13) Popyrin

COURT 9

Ore 11:00 – Struff vs (10) Varillas

a seguire – Virtanen vs (14) Daniel

COURT 11

Ore 11:00 – Martinez vs (11) Otte