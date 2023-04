Salernitana-Inter 1-1, Candreva: “Il gol? Era un cross per i miei compagni”

Ancora un eurogol – come tante altre volte in carriera – per Antonio Candreva, che però ammette di essere stato aiutato dalla fortuna: “Era un cross per i compagni ma ogni tanto un po’ di fortuna serve”, ha ammesso l’autore del gol dell’1-1 tra Salernitana e Inter. “Non siamo soddisfatti per il primo tempo fatto – ha dichiarato ai microfoni di Dazn – ma nella ripresa siamo stati protagonisti di una grande prova contro una grande squadra. “Sono qui per aiutare la Salernitana nella ricerca della salvezza. Ora facciamo una serena Pasqua e poi penseremo alla trasferta di Torino. L’Inter la mia vittima preferita? Io dico sempre che con il lavoro, il sacrificio e l’umiltà si possono raggiungere risultati importanti”, ha concluso l’ex nerazzurro.