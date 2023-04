Curling, Mondiali maschili Ottawa 2023: l’Italia vola ai playoff, Giappone travolto 12-5

L’Italia conquista la qualificazione ai playoff dei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. La squadra azzurra composta da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella travolge 12-5 il Giappone nel match valevole per la diciottesima sessione del round robin e stacca il passa per il turno successivo. Una prestazione davvero convincente da parte della compagine tricolore, che adesso sfiderà la Corea del Sud in una partita ininfluente ma importante per prepararsi alla fase successiva.

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

TABELLONE PLAYOFF E SEMIFINALI: GLI ACCOPPIAMENTI

FORMULA E REGOLAMENTO: COME FUNZIONA

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

I nipponici si rendono protagonisti di un buon avvio di partita, ma ben presto anche gli azzurri riescono a piazzare ben tre stone nella zona punti. Proprio all’ultimo tiro del primo end Yanagisawa mette la pietra nella casa e porta a casa l’1-0 in favore della sua squadra. Nel secondo round l’Italia reagisce nel miglior modo possibile, infilando subito tre stone in zona punta e, nel momento decisivo, Retornaz realizza anche il quarto punto che vale agli azzurri il 4-1. Il terzo parziale è caratterizzato da un sostanziale equilibrio e da continui botta e risposta tra le due compagini, che alla fine premia il Giappone: Yanagisawa sboccia la stone azzurra e accorcia le distanze sul 4-2. La formazione tricolore appare ancora una volta in grande spolvero, tant’è che nel quarto end mette a referto ben tre punti per il 7-2 grazie ad un’ottima giocata di Retornaz, bravo a spostare l’unica pietre avversaria con un ultimo tiro di precisione.

Mosaner e compagni conducono anche il quinto parziale quasi fino alla fine, ma con l’ultimo lancio il solito Yanagisawa toglie la possibilità di punto all’Italia, consegnando il 7-3 agli asiatici che restano a galla. Successivamente sale in cattedra Mosaner, che con una sbocciata porta a casa altri due preziosi punti per i suoi allundando sul 9-3. Il settimo end, invece, è sanguinoso per la squadra europea che, a causa del primo vero errore commesso da Retronaz, è costretta a cedere due punti ai rivali che si rifanno sotto sul 9-5. Nell’ottavo round l’Italia chiude definitivamente i giochi sul 12-5 e porta a casa una vittoria che vale la qualificazione ai playoff.