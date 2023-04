Fontana: “Giù il cappello davanti a Cardinale. Stadio? Non condivido l’atteggiamento del Comune”

“Gerry Cardinale è una persona serissima che vuole investire molto sul club e sulla città”. Così Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, ha parlato a proposito del patron di Red Bird in un’intervista rilasciata a Radio Rossonera, nella quale ha affrontato anche la questione stadio. “Vorrebbe occupare solo una piccola parte del parco, ma il progetto va visto nel dettaglio” ha aggiunto.

“La città avrà a disposizione gran parte del parco. Non è speculazione. La Regione assiste, non dipende da noi, io credo che chi è pregiudiziale sbaglia sempre – ha detto Fontana -. Sono disponibile ad ascoltare, poi se dovremo dare opinione la daremo. Non condivido atteggiamento del Comune, ecco”.

“Parco e Governance? Ora verrà nominato un Commissario e poi vedremo il da farsi. Una squadra come il Milan deve avere uno stadio moderno. Va data una risposta al club, il club deve progettare il futuro altrimenti è difficile” conclude.