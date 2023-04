F1 GP Baku, Leclerc a muro ma trova la pole per la sprint: “Mi dispiace per Sainz”

Charles Leclerc la mette a muro al termine delle sprint shootout, le qualifiche valide per decretare la griglia di partenza della Sprint Race del pomeriggio al GP di Azerbaigian di Baku 2023, ma è comunque pole per il monegasco, che si ripete così dopo ieri. Nonostante l’errore nell’ultimissimo tentativo, non fanno meglio gli altri: Perez è secondo, Verstappen solo terzo, poi Russell e Sainz, penalizzato dalla bandiera gialla provocata dal compagno in Ferrari. Alle 15.30 la Sprint Race.

E nel team radio, Leclerc chiede scusa per l’incidente, in particolare al compagno Carlos Sainz: “Peccato per Carlos, il mio primo tentativo è stato molto buono, le gomme non andavano più per il secondo”.