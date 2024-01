Salernitana: i convocati di Inzaghi per la Roma, c’è Lovato

Il tecnico della Salernitana Inzaghi ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro la Roma. Sempre out Dia e fuori anche Fazio. In difesa sorpresa Lovato, che a breve dovrebbe diventare un nuovo giocatore del Torino. Ecco la lista completa.

Portieri: Costil, Fiorillo, Ochoa;

Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Gyomber, Lovato, Sambia, Zanoli;

Centrocampisti: Basic, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Pierozzi, Sfait;

Attaccanti: Botheim, Candreva, Ikwuemesi, Simy, Stewart, Tchaouna.