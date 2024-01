Sci alpino, slalomiste al lavoro in Val di Fassa

Giorni di preparazione per le azzurre dello slalom. Martina Peterlini e Marta Rossetti saranno impegnate in Val di Fassa per tutto il corso della settimana in vista del prossimo appuntamento tra i paletti i Coppa del Mondo è previsto per domenica 11 febbraio a Soldeu. Da mercoledì si aggiungerà anche Lara Della Mea, impegnata domani nel gigante di Kronplatz. Le slalomiste azzurre saranno seguite dal tecnico responsabile Roberto Lorenzi insieme a Giancarlo Bergamelli, Pietro Taricco, Fabio Motelli, Nicola Martini e Pascal Rizzi.