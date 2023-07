Juventus, rivedi la conferenza stampa di presentazione di Giuntoli (VIDEO)

di Antonio Di Cello 14

E’ arrivato il giorno della presentazione di Cristiano Giuntoli come nuovo dirigente della Juventus. Tanti sono stati i temi trattati dal direttore ex Napoli che ha voluto per prima cosa ringraziare De Laurentiis per poi trattare tanti temi legati al mercato: da Lukaku a Bonucci e tanto altro. Questa la conferenza stampa.