Salernitana, Candreva: “Qui gruppo fantastico. Lukaku il compagno di squadra più forte”

Antonio Candreva, nel corso di un’intervista a Dazn, ha toccato diversi temi sulla sua stagione alla Salernitana e non solo. L’esterno ex Sampdoria e Inter ha anche “incoronato” un vecchio compagno in maglia nerazzurra: “Lukaku è senza dubbio il giocatore più forte con cui abbia mai giocato, da quando è arrivato in Italia è migliorato tantissimo. E’ un giocatore totale, forte a livello fisico e tecnico. Sotto porta sbaglia pochissimo.”

Candreva ha anche parlato della sua esperienza a Salerno: “C’è un gruppo fantastico, voglio che questa annata sia positiva e sono arrivato subito con grande entusiasmo. Sappiamo che il campionato sarà molto difficile, da qui a giugno sarà molto intenso. Ci sono diversi italiani come Bonazzoli, Sepe, Fiorillo e Capezzi ma in generale il gruppo è davvero buono.”