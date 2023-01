Diffidati Juventus-Udinese, bianconeri a rischio squalifica in vista del Napoli

Ci sono diffidati prima di Juventus-Udinese tra le fila dei bianconeri di Allegri in vista della delicatissima partita successiva in casa del Napoli? La risposta è sì: si tratta di Gleison Bremer, che però potrebbe non giocare contro i friulani per un acciacco fisico. In ogni caso si tratta soltanto del brasiliano e nessun altro giocatore è a rischio per quanto riguarda la Vecchia Signora in ottica trasferta del Maradona.