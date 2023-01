Monza-Inter, Sky: “Romelu Lukaku verso la panchina”

Manca sempre meno all’inizio dell’anticipo serale della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 tra Monza ed Inter, che andrà in scena all’U-Power Stadium alle ore 20:45. Stando a quando riportato dall’inviato di Sky Sport, Andrea Paventi, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è pronto a lasciare in panchina Romelu Lukaku, schierando come coppia d’attacco Edin Dzeko e Lautaro Martinez, per il quale sarebbe la prima presenza da titolare dopo il trionfo Mondiale con l’Argentina. Il belga, dunque, dopo l’opaca prestazione fornita mercoledì sera a San Siro contro il Napoli, viene subito messo da parte in favore di due calciatori che probabilmente hanno una migliore condizione fisica.