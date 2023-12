Salernitana, Candreva da record nel 2023: nei top-5 campionati nessuno ha segnato più gol da fuori area

Nessuno come Antonio Candreva nel 2023. Nell’anno solare che si sta per concludere, infatti, il tuttofare della Salernitana ha segnato cinque gol da fuori area, l’ultimo stasera contro il Milan complice la papera di Maignan. E l’esterno offensivo dei campani risulta così essere in vetta a questa speciale classifica: nessuno come lui nei top-5 campionati europei, e se contiamo tutte le reti da fuori di questo giocatore che non smette di stupire sono ben pochi quelli che lo precedono.