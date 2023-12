Roma-Napoli, De Laurentiis: “Spero che Colombo non faccia errori. Rinnovo Osimhen potrebbe essere sotto l’albero”

Aurelio De Laurentiis è stato intervistato al Tg1 alla vigilia del big match Roma-Napoli, in programma domani all’Olimpico. Il presidente dei Campioni d’Italia in carica non le ha mandate a dire alla classe arbitrale, dopo le polemiche delle ultime settimane. “Spero che Colombo, Irrati e Rocchi non commettano gli errori che recentemente hanno segnato il calcio italiano” ha dichiarato in maniera sibillina De Laurentiis, che sicuramente non ha voluto distendere i toni a poche ore da una partita di cartello come quella contro i giallorossi. Spazio però anche alle domande sul rinnovo di contratto di Victor Osimhen, uno degli uomini simbolo dello Scudetto. La risposta del presidente sembra nascondere un velato ottimismo: “Potrebbe essere la sorpresa sotto l’albero di Natale…”