Olimpia Milano-Panathinaikos, Messina: “Buona partita, siamo stati competitivi”

Ettore Messina, coach dell’Olimpia Milano, ha commentato ai canali ufficiali del club la sconfitta contro il Panathinaikos nel match della sedicesima giornata di Eurolega 2023/2024: “Siamo stati competitivi ed abbiamo giocato con grande animo, tanto che a tre minuti dalla fine eravamo in parità. Ci sono mancati un paio di possessi offensivi, ma resto convinto che sia stata una buona partita. Non lo reputo un passo indietro, anche se ci siamo accontentati troppo del tiro da tre, procurandoci pochi tiri liberi. Loro erano aggressivi e purtroppo non siamo riusciti nella ripresa a crearci situazioni di contropiede come nel primo tempo“.

L’allenatore dei meneghini si è poi soffermato sui singoli: “Innanzitutto ci tengo a ringraziare Billy Baron, che ha insistito per giocare, sotto antidolorifici, pur di aiutare la squadra. Voigtmann e Melli hanno giocato un grande pEttore Messina, coach dell’Olimpia Milano, ha commentato ai canali ufficiali del club la sconfitta contro il Panathinaikos nel match della sedicesima giornata di Eurolega 2023/2024rimo tempo ma non il secondo, magari per stanchezza. Voglio sottolineare anche la prova di Flaccadori, bravo a riproporsi con personalità nella ripresa. Sono sicuro che con il ritorno di Napier e magari di qualche infortunato riusciremo a migliorare“.