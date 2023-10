Salernitana-Cagliari, il ds Bonato: “Rigore non corretto, siamo stati penalizzati”

“La decisione del rigore non è corretta e ci ha penalizzato. Ho avuto la fortuna di essere presente all’incontro organizzato da Rocchi ed era stato richiesto da tutti gli allenatori che determinati episodi non venissero puniti. Un rigore così va ad inficiare su una settimana di lavoro Per dinamica e situazione di gioco la chiamata non è corretta, siamo amareggiati e ci sentiamo penalizzati”. Lo ha detto il direttore sportivo del Cagliari, Nereo Bonato dopo il pareggio dei sardi per 2-2 sul campo della Salernitana, a proposito del fallo di mano di Viola punito nel recupero da Chiffi su chiamata del Var. “La risposta del gruppo c’è stata, il terreno fertile su cui lavorare c’è – aggiunge il ds a Dazn -. Abbiamo interpretato la partita nel modo giusto, colpendo nei momenti giusti e commettendo un errore che ha permesso alla Salernitana di recuperare sul primo gol. Poi l’episodio finale è stato pesante. Ma il Cagliari è sul percorso giusto, il primo mattone lo abbiamo messo”. Silenzio stampa per gli altri tesserati, Ranieri incluso.