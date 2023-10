Running, domani la Maratona di Venezia 2023: Mutai cerca il bis

Venezia torna protagonista nel mondo del running con una giornata, quella di domenica 22 ottobre, dedicata alla maratona, mezza maratona e la 10 chilometri. Saranno 16.000 i partecipanti, di cui oltre il 40% di atleti stranieri in rappresentanza di 80 paesi.

Nella prova maschile occhi puntati su Solomon Mutai, l’atleta ugandese che lo scorso anno vinse in laguna con il record del percorso (2h08’10”) e che torna a Venezia per cercare di bissare il successo e limare ulteriormente il primato della corsa. A rendergli l’impresa difficile ci sarà anche quest’anno il keniano Emmanuel Rutto Naibei, secondo nel 2022, l’etiope Bekele Mesfin Teshome (2h09’24″di PB – Dubai Marathon 2016) e il keniano Noah Kigen Kiprotich (2h10’22” – Maratona di Màlaga 2022). In chiave azzurra assisteremo al debutto del mezzofondista italo-marocchino Abdoullah Bamoussa, portacolori della Atletica Brugnera Friulintagli e che ha rappresentato l’Italia ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 2016 nella gara dei 3000 metri siepi.

Anche tra le donne, si correrà per provare ad abbassare il record della gara, 2h23’37” fatto registrare nel lontano 2011 dalla keniana Helena Kirop. Proveranno ad andare all’attacco del primato della corsa la keniana Rebbeca Sirwanei Tanui vincitrice lo scorso anno della maratona di San Sebastiàn (Esp) con il personale di 2h23’09” e la promettente keniana Shamilah Tekaa Kipsorir, vincitrice quest’anno della mezza maratona di Ghent (BEL) in 1h07’53”, che ha scelto Venezia per fare il suo esordio in maratona.