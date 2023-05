Salernitana-Atalanta, Gasperini: “Motivazioni non adeguate alla classifica, mi sento responsabile”

“L’Atalanta ha fatto un discreto primo tempo. Siamo stati superclassati in tutto nel secondo tempo: sull’entusiasmo, qualità, condizione. Abbiamo preso gol al 92′, ma siamo stati a lungo in difficoltà nella ripresa. Non abbiamo avuto lo spirito e motivazioni adeguate al momento della classifica, mi sento assolutamente responsabile e mi dispiace tanto. Ora abbiamo tre partite, con un po’ di fortuna dobbiamo trovare un posticino in Europa, che è l’unica cosa che conta”. Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta per 1-0 contro la Salernitana all’Arechi. Un gol di Candreva condanna i bergamaschi e ridimensiona le ambizioni europee: “La classifica è molto chiara – ha detto a Dazn -, non so qunte chance abbiamo sull’Europa League, possiamo essere anche fuori da tutto. Il settimo posto sembra garantito, ma non sappiamo se sarà sufficiente”. Sull’infermeria: “Soppy si è stirato, Djimsiti ha preso su un piede già martoriato ma non penso sia una cosa grave”.