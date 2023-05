Benevento, Agostinelli: “Chiedo scusa a nome di tutta la squadra. Futuro? È triste parlarne ora”

Il Benevento ha battuto il Modena per 2-1 nella 37esima giornata del campionato di Serie B, ma non ciò non è bastato ai sanniti per evitare una triste retrocessione in Serie C, dopo 7 stagioni consecutive passate nelle massime due serie del calcio italiano (2 di queste addirittura in Serie A). “Con questa vittoria il rammarico cresce ancora di più e chiedo scusa a tutta la piazza a nome di tutta la squadra – ha affermato l’allenatore del Benevento, Andrea Agostinelli –. Purtoppo il finale di Cittadella ci condanna alla retrocessione e chiedo scusa per non avercela fatta. In queste settimane ce l’ho messa tutta e la squadra mi ha seguito. Avremmo dovuto fare un miracolo, ma purtroppo non ci siamo riusciti. In poco tempo mi sono legato tantissimo a questa città e ringrazio tutti coloro che lavorano dietro le quinte. Mi scuso anche con loro, io ci ho provato e chiedo scusa per non esserci riuscito. Se resterò su questa panchina in Serie C? Oggi è talmente un giorno nero che non mi va di pensare a quello che sarà domani e l’unica cosa che mi conforta un po’ è che questi ragazzi mi hanno seguito, ma si poteva fare qualcosa in più”, ha concluso Agostinelli.