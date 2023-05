Salernitana-Atalanta 1-0, Sousa: “Voglio vedere questa mentalità, discorso salvezza chiuso”

Paulo Sousa è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Salernitana-Atalanta, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023: “Nel primo tempo abbiamo faticato con i trequartisti dietro i centrocampisti perché l’Atalanta non ci permetteva di uscire bene. Nella ripresa invece siamo migliorati tantissimo, alzando la nostra linea difensiva. Possiamo però ancora migliorare nel palleggio. E’ importante convincere la squadra del proprio potenziale, lavorando giorno dopo giorno per creare una mentalità vincente anche contro squadre forti come l’Atalanta. Oggi la squadra è entrata in campo credendo di poter vincere, questa è la mentalità che voglio vedere“.

Sulle dichiarazioni di Gasperini sull’assenza di motivazioni invece: “Credo che tutti i giocatori vogliano giocare la Champions, perciò non parlerei di motivazioni mancanti. Penso invece che siamo stati noi a togliere loro tempo e spazio, abbiamo giocato di più“. Sousa ha poi confermato che il discorso salvezza è chiuso: “L’avevo già detto contro l’Empoli che in caso di vittoria lo sarebbe stato“. Infine, sul suo futuro: “Io voglio continuare ad aiutare la squadra a crescere. Il risultato di oggi ci consente di costruire una prossima stagione al più presto. Dobbiamo costruire il nostro futuro giocando“.