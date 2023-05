Giro d’Italia 2023: il norvegese Leknessund conserva la maglia rosa

Andreas Leknessund, norvegese del Team DSM e maglia rosa del Giro d’Italia 2023, ha parlato ai microfoni della Rai dopo l’ottava tappa del Giro d’Italia 2023, la Terni-Fossombrone, di 207 chilometri. “Mi è piaciuto combattere e tenere la maglia rosa anche oggi, ho dovuto dare il 100%. Per adesso non penso alla classifica generale, ma solo a difendermi giorno per giorno. La cronometro di domani? Sarà un altro grande test, ma se devo essere sincero mi aspetto di perdere la maglia rosa perché ci sono specialisti migliori di me”.

Ad intervenire ai microfoni italiani anche l’irlandese Ben Healy, vincitore della Tappa: “Ho avuto una buona occasione e non me la sono lasciata sfuggire. Avevo pensato che quella di oggi sarebbe stata una giornata ideale per centrare la fuga e ci sono riuscito. Voglio godermi questo successo e renderlo un punto di partenza per far bene nelle tappe che restano”.