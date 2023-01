Roma, Zaniolo a Trigoria: l’attaccante si allena con gli infortunati

Nicolò Zaniolo è tornato oggi a Trigoria per allenarsi con i compagni infortunati, vista la non convocazione per la sfida contro la Fiorentina. La società dichiara che l’attaccante sia ancora debilitato per via dell’influenza gastrointestinale che lo ha colpito negli ultimi due giorni, e che dovrebbe ritornare in condizione nel più breve tempo possibile. Zaniolo nell’ultima sfida dell’Olimpico non ha avuto supporto all’Olimpico, e a difenderlo ci ha pensato l’amico Gaspare Galasso: “Un minimo di gratitudine a chi ha sempre dato tutto quello che poteva dare. A chi ha portato qualcosa a Roma dopo anni nonostante i due bruttissimi infortuni che avrebbero distrutto chiunque – ha detto Galasso – Ricordiamoci che la gente ha fischiato il ragazzo che neppure qualche mese fa ha dato il massimo contributo per ottenere una coppa mai vinta a Roma. Che sia Champions, Europa o Conference stiamo parlando di un trofeo internazionale. Riflettete”.