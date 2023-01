Supercoppa Italiana 2023, diretta tv in 165 paesi: come seguire Milan-Inter nel mondo

Un derby Milan-Inter è sempre da seguire. Se poi c’è anche un trofeo in palio, ecco che lo spettacolo diventa storia. La Supercoppa Italiana 2023 è in programma mercoledì 18 gennaio alle 20 al “King Fahd International Stadium” di Riyadh (Arabia Saudita). La tecnologia sarà protagonista. Un drone realizzerà spettacolari riprese aeree, che saranno poi arricchite da speciali info-grafiche in Virtual Reality relative a dati statistici e prestazioni dei giocatori sul terreno di gioco. Poi “l’integrazione a carattere cinematografico, attraverso l’impiego della telecamera steadycam full frame Sony “Venice” con focus puller e gimbal in modalità RF, equipaggiata con ottiche cinematografiche, fornirà, grazie anche all’approccio innovativo del “Cine pack look’’, immagini entusiasmanti”, fa sapere la Lega Serie A. La Supercoppa sarà trasmessa in oltre 165 paesi.

EUROPA:

• DigitAlb: Albania

• DAZN: Austria, Germania, Spagna

• CBC Sport: Azerbaigian

• TV Arena Sport: Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Slovenia

• A1 (MAX Sport): Bulgaria

• Cyta: Cipro

• Ekstra Bladet: Danimarca

• Setanta Sports: Georgia

• Nova: Grecia

• Charlton: Israele

• Megogo: Kazakistan, Ucraina

• ArtMotion: Kosovo

• Total Sports Network (TSN): Malta

• VG: Norvegia

• Ziggo: Paesi Bassi

• Polsat: Polonia

• Sport TV: Portogallo

• Viaplay: Regno Unito, Irlanda

• AMC Networks: Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria

• Prima TV: Romania

• Okko: Russia

• Aftonbladet: Svezia

• Sky Switzerland: Svizzera

• TRT: Turchia

• NTRC: Uzbekistan

AMERICHE:

• ESPN: America Centrale (Belize, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana); America del Sud (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Georgia del Sud e Sandwich Australi, Guyana, Isole Falkland, Paraguay, Perù, Suriname, Uruguay, Venezuela); Caraibi (Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Bajo Nuevo Bank, Barbados, Bonaire, Cayman, Curaçao, Dominica, Giamaica, Grenada, Guadalupa, Guiana Francese, Isola Navassa, Isole Clipperton, Martinica, Montserrat, Saba, Saint Barthélemy, Saint Kitts e Nevis, Saint Martin, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Sint Eustatius, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos)

• FuboTV: Canada

• Flow Sports: Caraibi (Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Cayman, Curacao, Dominica, Giamaica, Grenada, Guadalupa, Haiti, Martinica, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos)

• Paramount Global: USA, Territori USA

MEDIO ORIENTE & NORD AFRICA:

• Saudi Sports Company: Arabia Saudita

• Abu Dhabi Media, Starzplay: Algeria, Bahrein, Ciad, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Gibuti, Giordania, Iran, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Oman, Palestina, Qatar, Siria, Somalia, Sudan, Sudan del Sud, Tunisia, Yemen

AFRICA SUB-SAHARIANA:

• StarTimes: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Comore, Congo, Costa d’Avorio, Eritrea, eSwatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Sant’Elena e Ascensione, São Tome e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sudafrica, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe

ASIA:

• DAZN: Giappone

• iCable: Hong Kong

• TVRI: Indonesia

• UseeTV: Indonesia

• HTV: Vietnam

OCEANIA:

• Optus: Australia