Probabili formazioni Napoli-Cremonese: ottavi di finale Coppa Italia 2022/2023

Le probabili formazioni di Napoli-Cremonese, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Si gioca alle 21:00 di martedì 17 gennaio nella cornice di un Maradona carico a mille dopo il trionfo per 5-1 contro la Juventus in campionato. Lo Scudetto è più di un sogno a gennaio inoltrato, ma Spalletti non vuole interrompere il cammino in Coppa Italia. L’allenatore ne ha già vinte due e cerca la terza, magari incrociando la squadra con cui trionfò in questa competizione nel 2007 e nel 2008: la Roma, che attende la vincente di questa sfida ai quarti di finale. La partita potrà essere seguita in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.

NAPOLI – Possibile maglia da titolare per Sirigu. Spazio a Simeone e Raspadori, mentre Kvaratskhelia e Osimhen riposeranno. Infortunato Politano e squalificato Lozano. Tocca ad Elmas per un tridente tutto nuovo.

CREMONESE – Ciofani e Felix fanno rifiatare Dessers e Okereke. Più Castagnetti di Ascacibar, mentre in difesa cerca posto anche Hendry.

Le probabili formazioni di Napoli-Cremonese

Napoli (4-2-3-1): Sirigu; Di Lorenzo, Juan Jesus, Ostigard, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Elmas, Simeone, Raspadori

Ballottaggi: –

Indisponibili: Politano

Squalificati: Lozano

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Hendry, Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione, Meitè, Castagnetti, Pickel, Quagliata; Ciofani, Felix

Ballottaggi: Castagnetti 55% – Ascacibar 45%

Indisponibili: Chiriches

Squalificati: –