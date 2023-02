Roma-Verona, punti di sutura per Abraham che però rassicura: “Starò bene”

Tammy Abraham ha tranquillizzato tutti i tifosi e i fantallenatori dopo l’infortunio in Roma-Verona 1-0. Il centravanti giallorosso infatti è uscito dopo pochi minuti dall’inizio della partita dopo aver subito un brutto colpo all’occhio destro. La ferita ha richiesto anche l’applicazione di alcuni punti, ma Abraham ha prontamente fatto sapere con una foto sulle proprie storie Instagram di non avere particolari problemi. “Grazie a tutti dei messaggi, sto bene” scrive il giocatore, con tanto di selfie e garza appoggiata sull’occhio colpito. In ogni caso lo staff medico della Roma ha già predisposto i necessari accertamenti per evitare qualsiasi problematica, dopo l’intervento di applicazione dei punti di sutura alla palpebra inferiore che è avvenuto in clinica pochi minuti dopo l’incidente in campo.