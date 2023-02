Roma-Verona 1-0, Mourinho: “Tifosi non danno giusto credito a squadra, a fine stagione avrò molte cose da dire”

“Ho fatto i complimenti ai ragazzi che hanno vinto. C’è stato uno spirito di sacrificio incredibile, interpretando bene il tipo di gioco che dovevamo fare contro una squadra come il Verona. È una vittoria meritata”. Lo ha detto a Dazn l’allenatore della Roma Josè Mourinho dopo la vittoria per 1-0 contro il Verona. Lo Special One elogia i singoli: “El Shaarawy sta giocando con continuità, Solbakken sta imparando, Belotti e Karsdorp non giocavano da molto, Bove è più romanista di altri, è stato vicino ad un prestito in C in passato e oggi gioca titolare – aggiunge -. La gente non sta dando il credito che la squadra merita. I sold out? Dipende. L’Olimpico visto l’anno scorso contro il Bodo ha vinto da solo. Oggi ho sentito fischi ad un pallone perso, Bove ama la Roma più dei tifosi, lo scorso anno giocava in Serie C e ora titolare nella Roma. E la stampa non aiuta di certo. Oggi hanno vinto solo i calciatori e una parte della curva”. Poi aggiunge: “La Roma sta andando oltre le aspettative? Parliamo a fine stagione, avrò tanto da dire. Ora non è il momento di parlare”.