Roma-Verona 1-0, Zaffaroni: “Buona prestazione, mancata lucidità. Testa è fondamentale”

“Abbiamo giocato contro una squadra forte. Ma siamo stati bene in campo, tenendo testa nei duelli. Siamo mancati un po’ nella finalizzazione, ma bisogna considerare la forza della Roma. Rimane una buona prestazione”. Queste le parole del tecnico del Verona Marco Zaffaroni dopo la sconfitta sul campo della Roma per 1-0. “Dobbiamo migliorare sotto il punto di vista tecnico, quando gli avversari si chiudono bisogna trovare giocate individuali – spiega a Dazn -. Ma siamo stati frenetici, con poca lucidità. È un difetto che dobbiamo migliorare”. Sulla sostituzione di Lazovic: “Per noi è un calciatore fondamentale, ho provato a mettere un giocatore che ha un 1 contro 1 importante come Braaf”. Lo Spezia al quartultimo posto dista due punti: “Siamo passati da quelli che non avevano niente da perdere a quelli che qualcosa da perdere ce l’hanno. È uno step da superare nel più breve tempo possibile, la testa è fondamentale in una rincorsa del genere”.