Basket, Final Eight Coppa Italia 2023: l’albo d’oro della competizione

L’albo d’oro delle Final Eight di Coppa Italia di basket, a poche ore dalla finale dell’edizione 2023. A sfidarsi saranno la Virtus Bologna, a cui il trofeo manca da ben 21 anni, dopo la doppietta tra 2001 e 2002 con Ettore Messina in panchina, e Brescia, che ha invece l’opportunità di vincere la coppa per la prima volta nella sua giovane storia. Tra l’altro, per le Vu Nere è la ghiotta occasione di staccare Treviso e l’Olimpia Milano come squadra che ha vinto più volte il trofeo: le tre compagini, attualmente, infatti, sono a quota otto successi. Ecco quindi l’albo d’oro completo.

2022: A|X Armani Exchange Milano

2021: A|X Armani Exchange Milano

2020: Umana Reyer Venezia

2019: Vanoli Cremona

2018: Fiat Torino

2017: EA7 Emporio Armani Milano

2016: EA7 Emporio Armani Milano

2015: Banco di Sardegna Sassari

2014: Banco di Sardegna Sassari

2013: REVOCATO

2012: REVOCATO

2011: Montepaschi Siena

2010: Montepaschi Siena

2009: Montepaschi Siena

2008: Air Avellino

2007: Benetton Treviso

2006: Carpisa Napoli

2005: Benetton Treviso

2004: Benetton Treviso

2003: Benetton Treviso

2002: Kinder Bologna

2001: Kinder Bologna

2000: Benetton Treviso

1999: Kinder Bologna

1998: Teamsystem Bologna

1997: Kinder Bologna

1996: Stefanel Milano

1995: Benetton Treviso

1994: Benetton Treviso

1993: Benetton Treviso

1992: Scavolini Pesaro

1991: Glaxo Verona

1990: Knorr Bologna

1989: Knorr Bologna

1988: Snaidero Caserta

1987: Tracer Milano

1986: Simac Milano

1985: Scavolini Pesaro

1984: Granarolo Bologna

1974: Sinudyne Bologna

1973: Ignis Varese

1972: Simmenthal Milano

1971: Ignis Varese

1970: Ignis Varese

1969: Ignis Varese

1968: Ignis Sud Napoli